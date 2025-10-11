عماد النحاس يبدأ تجربة جديدة مع الزوراء العراقي

أعلن نادي الزوراء العراقي رسميًا تعاقده مع المدرب المصري عماد النحاس لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، في محطة جديدة ضمن مشواره التدريبي الذي انطلق عام 2014. ومن المقرر أن يصل النحاس إلى العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين لبدء مهمته رسميًا مع الفريق.

رحيله عن الأهلي وتمهيد الطريق للخطوة الجديدة

جاء انتقال النحاس إلى الزوراء عقب رحيله عن النادي الأهلي المصري، الذي تعاقد مؤخرًا مع المدرب الدنماركي ياس سوروب. هذا التغيير في الجهاز الفني فتح أمام النحاس الباب لخوض تجربة خارجية جديدة، اعتبرها الإعلامي أحمد شوبير فصلًا مهمًا في مسيرته، مشيدًا بقرار التوجه إلى الدوري العراقي.

خبرات تدريبية سابقة داخل مصر

يمتلك النحاس سجلًا تدريبيًا حافلًا داخل الكرة المصرية، حيث قاد أندية أبرزها:

أسوان

المقاولون العرب

الاتحاد السكندري

كما انضم لاحقًا إلى الجهاز الفني للأهلي، حيث لعب دورًا فنيًا مؤثرًا في تحقيق سلسلة من الانتصارات. وقد وجّهت إدارة الأهلي الشكر له على الفترة التي قضاها داخل النادي، متمنية له التوفيق في خطوته القادمة.

إشادة إعلامية بشخصيته الفنية

حظي عماد النحاس بتقدير إعلامي واسع، إذ وصفه الإعلامي خالد الغندور في تصريحات سابقة بأنه “مدرب صاحب شخصية قوية”. وأشار إلى موقفه الواضح من عدم العمل ضمن أجهزة فنية تضم مدربين يتمتعون بأدوار فنية مستقلة، في إشارة إلى الجدل الذي دار حول تشكيل جهاز سوروب داخل الأهلي.

خطوة تعكس تطلعًا للاحتراف العربي

يمثل انتقال النحاس إلى الزوراء رغبة حقيقية في توسيع خبراته داخل المنطقة العربية، وخوض تجربة جديدة خارج حدود الدوري المصري. وتترقب جماهير الزوراء ما سيقدمه المدرب المصري من إضافات فنية، أملًا في تحقيق نتائج إيجابية وإعادة الفريق إلى منصات المنافسة تحت قيادته



