السفير رؤوف سعد: التاريخ سيسجل ما فعله الرئيس السيسي بشأن غزة
وسام أبو علي يوجه الشكر لـ عماد النحاس.. شاهد
أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟
بدء نقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية
ماذا يحدث لمن صبر عند البلاء والكرب؟.. 10 عجائب تهون المصيبة
الخريف يسيطر.. الأرصاد: سحب منخفضة تزين السماء وطقس معتدل ليلا
انتقادات لأوباما بسبب "ازدواجية اللغة" في بيانه حول غزة.. لماذا؟
من هو مروان البرغوثي؟ .. الزعيم الفلسطيني الذي ترفض إسرائيل الإفراج عنه
بالأسماء.. إعلان نتيجة التجديد النصفي لنقابة أطباء قنا
ترامب: هذه صفقة عظيمة لإسرائيل والعرب.. وسأزور القاهرة وتل أبيب قريبًا
للانتقام.. إسرائيل تحتجز 735 جثمانًا لفلسطينيين بينهم 67 طفلًا
بدء نقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من سجون إسرائيل
رياضة

وسام أبو علي يوجه الشكر لـ عماد النحاس.. شاهد

سارة عبد الله

وجه وسام أبو علي، نجم الأهلي السابق، رسالة شكر للكابتن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وشارك وسام أبو علي، منشور الأهلي الموجه إلى شكر عماد النحاس، معربا عن دعمه وتقديره رغم انتقاله لصفوف نادي كولومبوس كرو.

وأعلن نادي الزوراء العراقي رسميًا تعاقده مع المدرب المصري عماد النحاس لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، في محطة جديدة ضمن مشواره التدريبي الذي انطلق عام 2014. ومن المقرر أن يصل النحاس إلى العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين لبدء مهمته رسميًا مع الفريق.

رحيله عن الأهلي وتمهيد الطريق للخطوة الجديدة

جاء انتقال النحاس إلى الزوراء عقب رحيله عن النادي الأهلي المصري، الذي تعاقد مؤخرًا مع المدرب الدنماركي ياس سوروب. هذا التغيير في الجهاز الفني فتح أمام النحاس الباب لخوض تجربة خارجية جديدة، اعتبرها الإعلامي أحمد شوبير فصلًا مهمًا في مسيرته، مشيدًا بقرار التوجه إلى الدوري العراقي.

خبرات تدريبية سابقة داخل مصر

يمتلك النحاس سجلًا تدريبيًا حافلًا داخل الكرة المصرية، حيث قاد أندية أبرزها:

  • أسوان
  • المقاولون العرب
  • الاتحاد السكندري

كما انضم لاحقًا إلى الجهاز الفني للأهلي، حيث لعب دورًا فنيًا مؤثرًا في تحقيق سلسلة من الانتصارات. وقد وجّهت إدارة الأهلي الشكر له على الفترة التي قضاها داخل النادي، متمنية له التوفيق في خطوته القادمة.

إشادة إعلامية بشخصيته الفنية

حظي عماد النحاس بتقدير إعلامي واسع، إذ وصفه الإعلامي خالد الغندور في تصريحات سابقة بأنه “مدرب صاحب شخصية قوية”. وأشار إلى موقفه الواضح من عدم العمل ضمن أجهزة فنية تضم مدربين يتمتعون بأدوار فنية مستقلة، في إشارة إلى الجدل الذي دار حول تشكيل جهاز سوروب داخل الأهلي.

خطوة تعكس تطلعًا للاحتراف العربي

يمثل انتقال النحاس إلى الزوراء رغبة حقيقية في توسيع خبراته داخل المنطقة العربية، وخوض تجربة جديدة خارج حدود الدوري المصري. وتترقب جماهير الزوراء ما سيقدمه المدرب المصري من إضافات فنية، أملًا في تحقيق نتائج إيجابية وإعادة الفريق إلى منصات المنافسة تحت قيادته

عماد النحاس الأهلي وسام أبو علي

