وزارة البترول تطلق بودكاست لمناقشة تطورات واستثمارات القطاع
سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن
سعر الدولار بالبنوك اليوم السبت11-10-2025
السفير رؤوف سعد: التاريخ سيسجل ما فعله الرئيس السيسي بشأن غزة
وسام أبو علي يوجه الشكر لـ عماد النحاس.. شاهد
أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟
بدء نقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية
ماذا يحدث لمن صبر عند البلاء والكرب؟.. 10 عجائب تهون المصيبة
الخريف يسيطر.. الأرصاد: سحب منخفضة تزين السماء وطقس معتدل ليلا
انتقادات لأوباما بسبب "ازدواجية اللغة" في بيانه حول غزة.. لماذا؟
من هو مروان البرغوثي؟ .. الزعيم الفلسطيني الذي ترفض إسرائيل الإفراج عنه
بالأسماء.. إعلان نتيجة التجديد النصفي لنقابة أطباء قنا
رياضة

الغندور يتغني بمدرب الأهلي الجديد بعد رفض عماد النحاس

سوروب
سوروب
يمنى عبد الظاهر

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق،  أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، يمتلك شخصية قوية، موضحًا أنه أظهر هذه الشخصية في ظهوره الأول بـ رفض عماد النحاس المدير الفني السابق تولي منصبًا في جهازه الجديد.

وقال خالد الغندور في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «أون سبورت»: «توروب يمتلك شخصية وكاريزما، وده واضح من ظهوره الأول ورفض وجود عماد النحاس في الجهاز الفني لأنه أيضاً يحمل صفة مدير فني، بعكس ريبيرو الذي كان يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية».

وأضاف: «تعيين ييس توروب مفاجأة ولكن توقعاتي إنه هينجح وهيكون ليه تأثير جيد على الفريق، لإن النادي الأهلي عمره ما جاب مدرب كبير ونجح معاه والدليل على كدة بونفرير ومارتن يول اللي مقدموش المردود الجيد والمنتظر منهم».

وتحدث الغندور عن وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي وقال: «رغم زمالكاويتي وأمنياتي إن الزمالك يكون دايمًا في المقدمة، ولكن وليد صلاح الدين بالنسبالي في حته تاينة وخط أحمر هو شخص عزيز عليّ، وأتمنى له النجاح والتوفيق مع الأهلي، وأن يحقق إنجازات كبيرة ويستمر في منصبه لسنوات».

الزمالك الدنماركي ييس توروب الأهلي عماد النحاس ريبيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة ارشيفية

مذبـ.ــحة عائلية تهز الأقصر..ثلاث أشقاء يقتــ.ــلون أبناء شقيقتهم بسبب الثأر والميراث| ما القصة ؟

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

نتنياهو

تقارير إعلامية: نتنياهو لن يحضر قمة ترامب في مصر

بالصور

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

