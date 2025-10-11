الغندور يتغني بمدرب الأهلي الجديد بعد رفض عماد النحاس

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، يمتلك شخصية قوية، موضحًا أنه أظهر هذه الشخصية في ظهوره الأول بـ رفض عماد النحاس المدير الفني السابق تولي منصبًا في جهازه الجديد.

وقال خالد الغندور في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «أون سبورت»: «توروب يمتلك شخصية وكاريزما، وده واضح من ظهوره الأول ورفض وجود عماد النحاس في الجهاز الفني لأنه أيضاً يحمل صفة مدير فني، بعكس ريبيرو الذي كان يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية».

وأضاف: «تعيين ييس توروب مفاجأة ولكن توقعاتي إنه هينجح وهيكون ليه تأثير جيد على الفريق، لإن النادي الأهلي عمره ما جاب مدرب كبير ونجح معاه والدليل على كدة بونفرير ومارتن يول اللي مقدموش المردود الجيد والمنتظر منهم».

وتحدث الغندور عن وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي وقال: «رغم زمالكاويتي وأمنياتي إن الزمالك يكون دايمًا في المقدمة، ولكن وليد صلاح الدين بالنسبالي في حته تاينة وخط أحمر هو شخص عزيز عليّ، وأتمنى له النجاح والتوفيق مع الأهلي، وأن يحقق إنجازات كبيرة ويستمر في منصبه لسنوات».