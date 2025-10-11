سيد معوض: استسلام منظومة الزمالك سبب أزماته.. والأهلي سيفوز بالسوبر

أكد سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، أن أزمة نادي الزمالك الحقيقية تكمن في استسلام جميع عناصر المنظومة الكروية بالنادي مع أول تعثر، على عكس الأهلي الذي يتميز بالقدرة على النهوض سريعًا بعد أي إخفاق.

وقال معوض، خلال ظهوره في برنامج رياضي عبر شاشة «إم بي سي مصر 2»، إن الأهلي هو الأقرب للفوز بالسوبر المصري أمام سيراميكا كليوباترا، بينما ستكون مباراة الزمالك أمام بيراميدز صعبة، مشيرًا إلى أن الفريق السماوي قد يكون الأوفر حظًا في تحقيق الانتصار.

وأضاف نجم الأهلي السابق:"مشكلة الزمالك إنه لما بيمر بفترة سيئة بيكمل فيها بسرعة الصاروخ، بعكس الأهلي اللي عنده قدرة دايمًا إنه يرجع بسرعة بعد أي خسارة."

وأوضح معوض أن الاستسلام داخل الزمالك يشمل اللاعبين والإدارة وحتى النادي ككل، مشيرًا إلى ضرورة أن يعيش الفريق واقعه ويتعامل بواقعية مع مشاكله الفنية والإدارية والمادية.

وختم حديثه قائلًا:"الجمهور هو السلاح الوحيد اللي يقدر الزمالك ينافس بيه الأهلي، ولازم النادي يحدد أهدافه بوضوح، وأولها العودة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا."