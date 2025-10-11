قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025
3 ظواهر جوية.. توقعات طقس اليوم السبت 11 أكتوبر
ترامب : سعر النفط سيصل إلى أقل من دولارين للجالون قريبا
بطولة كأس العرب.. منتخب مصر الثاني يستعد لخوض ودية البحرين
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
فنزويلا توجه نداءا عاجلا لمجلس الامن لمواجهة العدوان الأمريكي
بعد 20 سنة من العمل والإبداع.. مشروع مصري يحصد جائزة الآغا خان للعمارة
وجهة عربية تنتظر عماد النحاس بعد رحيله عن الأهلي
منتخب مصر يخوض تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو
ليلى علوي: تقدير و حب الناس أعظم تكريم في حياتي
ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وجهة عربية تنتظر عماد النحاس بعد رحيله عن الأهلي

منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجهة عماد النحاس المقبلة بعد الأهلي .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي قيس بوك :" ‏عماد النحاس يقترب من تدريب الزوراء العراقي ".


وجهت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك رسالة لـ الدنماركي ياس ثوروب المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وجاءت كالتالى "مرحبًا بك فى نادي القرن الأفريقى".


قبل أن يخوض ياس سوروب أول مباراة رسمية له مع الأهلي، كان هناك تحرك هادئ يجري خلف الكواليس، عبر المناقشات السرّية التي تُدار بين المدير الفني الجديد وإدارة القلعة الحمراء.
 

يبدو أن المدرب الدنماركي ياس سوروب بدأ مبكرًا في تكوين رؤيته الفنية حول عناصر الفريق الأول بالنادي الأهلي، بعد أن تابع عددًا كبيرًا من مباريات الفريق خلال الأسابيع الماضية، سواء في بطولة الدوري العام أو كأس العالم للأندية.

وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن سوروب عقد جلسات مكثفة مع وليد صلاح الدين مدير الكرة، ومحمد يوسف مدير قطاع الكرة، لمناقشة مستويات اللاعبين وتحديد احتياجات الفريق الفنية قبل انطلاق فترة الإعداد الرسمية.

وكلفت إدارة النادي الأهلي المدير الفني الجديد ياس سوروب بمتابعة ملف الصفقات المنتظرة التي يسعى النادي لإبرامها خلال الفترة المقبلة، وذلك استعدادًا لمرحلة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

