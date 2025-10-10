الأهلي لـ ياس ثوروب: مرحبا بك فى نادي القرن الأفريقى

وجهت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك رسالة الدنماركي ياس ثوروب المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وجاءت كالتالى "مرحبًا بك فى نادي القرن الأفريقى".



يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا بمقر النادي بالجزيرة، لتقديم الدنماركي «ياس سوروب»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، إلى وسائل الإعلام، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن التعاقد معه لمدة عامين ونصف.

يحضر المؤتمر لجنة التخطيط برئاسةمختار مختار وعضوية زكريا ناصف، والمدير الرياضي محمد يوسف، ومدير الكرة وليد صلاح الدين؛ للحديث عن تفاصيل التعاقد وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وظهر سوروب لأول مرة في النادي الأهلي بعد ان استقبله محمود الخطيب رئيس اتلنادي.