إمام عاشور يوجه رسالة شكرا لـ عماد النحاس بعد رحيله عن الأهلي

وجّه إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، رسالة تقدير للمدير الفني المؤقت السابق للفريق، عماد النحاس، بعد إعلان النادي رسميًا تعيين السويسري ياس سوروب مديرًا فنيًا جديدًا للمارد الأحمر خلفًا للمدرب الراحل خوسيه ريبيرو.



ونشر إمام عاشور على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات عبر خاصية “استوري”، صورة لعماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق، معلقًا عليها: "شكرا يا أصيل يا محترم".

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعية:" الأهلي طلب من عماد النحاس يقود تدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين، وده لحين وصول المدير الفني الجديد.

وتابع:عماد النحاس بكل أدب وذوق وافق وقال أنا تحت أمر النادي في أي طلبات، هو عنده عروض محلية وخارجية، ولكن حتي الآن لم يحسم موقفه من تلك العروض".





وأضاف شوبير :" ولكن ، ما علمته إنه هياخد فترة من الراحة خلال الفترة المقبلة، الأهلي عرض عليه منصب نائب المدير الفني لقطاع الناشئين لكنه رفض".