شوبير يكشف موقف عماد النحاس من الجهاز الفني الجديد للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ملامح الجهاز الفني المنتظر للنادي الأهلى، موضحًا أن عماد النحاس بات قريبًا من مغادرة منصبه بشكل نهائي، فيما تزداد فرص عادل مصطفى في الاستمرار ضمن الطاقم الفني الجديد.

وأشار شوبير، خلال تصريحاته، إلى أن النحاس يتلقى خلال الفترة الحالية عروضًا تدريبية من عدة أندية، وهو ما يجعله أقرب للرحيل عن القلعة الحمراء، في ظل التغييرات المرتقبة داخل الفريق الأول.

وأضاف أن إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تدرس إمكانية منح النحاس دورًا إداريًا أو فنيًا آخر داخل منظومة النادي، للاستفادة من خبراته دون أن يكون ضمن الجهاز الفني للفريق الأول.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع اقتراب النادي الأهلي من إعلان هوية المدير الفني الجديد، الذي سيتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.