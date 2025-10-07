خلال ساعات .. شوبير يكشف مفاجأة بشأن مدرب الأهلي الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب النادي الأهلي من الإعلان رسميًا عن المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول، خلفًا للبرتغالي خوسيه ريبيرو، مشيرًا إلى أن القرار أصبح محسومًا داخل القلعة الحمراء.



وأوضح شوبير، عبر قناة الأهلي، أن الإعلان الرسمي من المنتظر أن يتم خلال ساعات، قائلاً: «الإعلان هيكون كمان ساعتين أو بكرة الصبح أو بعده، المهم إن الموضوع انتهى».



وأضاف أن المدير الفني الجديد سيصل إلى القاهرة برفقة جهازه المعاون، ومن بينهم مدرب حراس مرمى جديد، بينما من المنتظر أن يواصل عادل مصطفى مهامه داخل الجهاز الفني.



كما أشار شوبير إلى وجود احتمالية لعدم استمرار عماد النحاس في منصب المدرب العام، مع وجود نية داخل النادي لإسناد دور فني آخر له ضمن منظومة الكرة.



وختم الإعلامي تصريحاته مؤكدًا أن سبب تأخر الإعلان يعود إلى حرص إدارة الأهلي على التعاقد مع مدرب صاحب اسم كبير، ووضع كل الضمانات القانونية لتجنّب أي أزمات تتعلق بالشرط الجزائي مستقبلاً.