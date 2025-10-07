نجم الأهلي السابق: أتمنى الإسراع في حسم ملف المدير الفني الجديد

طالب أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق، مجلس إدارة النادي الأهلي بالإسراع في حسم هوية المدير الفني الجديد للفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبييرو.

وقال عرابي في تصريحات صحفية لبرنامج "الديفيندر" المذاع على قناة الشمس: “الأهلي فريق كبير ويملك جميع مقومات النجاح لأي مدير فني، وكل أسماء المدربين الأجانب الذين تولوا تدريب الأهلي لم تكن كبيرة باستثناء الهولندي مارتن يول”.

الخطيب يحسم مشاورات لجنة التخطيط بشأن المدرب الجديد

في سياق متصل، طالع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في اجتماعه أمس مع لجنة التخطيط، برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف وبحضور محمد يوسف المدير الرياضي، ما انتهت إليه اللجنة بشأن ملف المدير الفني الأجنبي الذي يتولى مسئولية فريق الكرة خلال المرحلة القادمة.

واستمع رئيس النادي إلى كافة التفاصيل الخاصة بالمدربين اللذين وقع عليهما الاختيار للترشح لتولي المهمة.

كما ناقش تقييم اللجنة لهما من كافة الجوانب وكذلك رؤية المدير الرياضي، بجانب وجهة نظر وليد صلاح الدين مدير الكرة، وبما يتفق مع المواصفات المطلوبة في المدير الفني الجديد.

ويعكف الخطيب حاليًّا على التحقق من بعض الأمور تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة.