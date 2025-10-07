صبحي يهنئ منتخب الجمباز الفني بحصوله على ذهبية البحر المتوسط للناشئين وبرونزية الناشئات بتركيا

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور ايهاب أمين ، وبعثة المنتخب المصري للجمباز الفني بمناسبة تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية، بعد فوز منتخب الجمباز الفني رجال بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصول منتخب الجمباز الفني إناث على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وذلك في بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات التي أقيمت بمدينة إسطنبول بدولة تركيا.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه باللاعبين واللاعبات وما قدموه من أداء مشرف يعكس تطور رياضة الجمباز المصرية، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في دعم المنتخبات الوطنية وتوفير كافة الإمكانات التي تساعدهم على تحقيق المزيد من النجاحات ورفع علم مصر في المحافل الدولية.

كما وجه الوزير التهنئة إلى الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، وإلى الأجهزة الفنية والإدارية، مشيداً بجهودهم في إعداد جيل واعد من أبطال الجمباز القادرين على تمثيل مصر بأفضل صورة في البطولات القارية والدولية المقبلة.