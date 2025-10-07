إعلامي: غياب محمد شحاتة عن الزمالك مؤثر على الفريق

علق الإعلامي مينا ماهر عن غياب محمد شحاتة عن الفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر : الزمالك مفتقد غيابات محمد شحاتة و حقيقي غيابه مؤثر عن الفريق في وسط الملعب، منتظرين عودة شحاتة بشكل أقوى بعد التوقف الدولي لان الزمالك محتاج لاعبين بشخصية محمد شحاتة في أرض الملعب.

ويواجه فريق نادى الزمالك نظيره ديكيداها الصومالى في اطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.

يواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي يوم السبت 18 أكتوبر في تمام الساعة 6 مساءً بذهاب الدور الـ32 في الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الاياب بين الزمالك و ديكيداها الصومالي يوم السبت 25 أكتوبر الساعة 6 مساءً في إياب الدور الـ 32 في الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بالتساوي مع المصري المتصدر والأهلي صاحب المركز الثالث.