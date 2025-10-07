إعلامي يوجه رسالة دعم لـ الزمالك : هنفضل وراك ضد الكل

وجه الإعلامي عمرو الدرديري رسالة دعم لنادي الزمالك تزامنا مع أزمته المالية الأخيرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الدرديري:جمهورك هو الباقي تحت اي ظرف وفي ضهرك لآخر يوم وفي قلبنا وعلي راسنا شايلينك فخورين بك.



وتابع :‏ عمرك ما هتقع ولا هنقول استكفينا من حبك وتعبنا هنفضل وراك ضد الكل.

ويواجه فريق نادى الزمالك نظيره ديكيداها الصومالى في اطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.



يواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي يوم السبت 18 أكتوبر في تمام الساعة 6 مساءً بذهاب الدور الـ32 في الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الاياب بين الزمالك و ديكيداها الصومالي يوم السبت 25 أكتوبر الساعة 6 مساءً في إياب الدور الـ 32 في الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بالتساوي مع المصري المتصدر والأهلي صاحب المركز الثالث.