يانيك فيريرا يعود إلى القاهرة غدًا لبحث نتائج الزمالك الأخيرة مع الإدارة

يعود البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة غدًا الأربعاء، قادماً من بلاده بعد سفره عقب مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو النادي جلسة مع المدير الفني للوقوف معه على ما حدث في المباريات الأخيرة، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الفريق بما يلبي طموحات جماهير الزمالك.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام بعد التعادل مع غزل المحلة في المباراة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري