إعادة تشكيل المكتب التنفيذي لنادي الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر النادي ، إعادة تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.





ويضم المكتب التنفيذي في عضويته كل من،





الدكتور حسام المندوه أمين صندوق النادي. الأستاذ هاني شكري عضو مجلس الإدارة فوق السن.



الأستاذ محمد طارق عضو مجلس الإدارة فوق السن.



الأستاذ أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة تحت السن.



ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي أول اجتماع له بتشكيله الجديد في الأسبوع المقبل.





لجنة مؤقتة بـ الزمالك





فجر مصدر مطلع داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير القلعة البيضاء حال استمرار سريان الأزمة المالية داخل القلعة البيضاء.





قال المصدر ذاته أن الأمور تزداد سوءا نظرا لعدم استرداد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أرض مدينة 6 أكتوبر وعدم القدرة على توفير سيولة مالية ومنح اللاعبين مستحقاتهم المالية المتأخرة إلي جانب ديون البيت الأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".





لفت إلي أنه في حال فشل مجلس إدارة نادي الزمالك في إنهاء كافة الأزمات وحدوث انفراجة في أزمة أرض مدينة 6 أكتوبر سوف يتم اتخاذ قرار من الجهة الإدارية لتشكيل لجنة مؤقتة تدير قلعة نادي الزمالك والدعوة لـ إجراء انتخابات قادمة.





طلب جديد من الزمالك



طلب مسئولو نادي الزمالك مجددًا عقد جلسة استماع للنادي أمام لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم لتقديم مستندات جديدة في شكوى النادي ضد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي.





وأكد نادي الزمالك على رغبته في الخضوع لجلسة استماع جديدة أمام لجنة شئون اللاعبين من أجل تقديم مستندات جديدة تدعم موقف النادي في شكواه ضد زيزو.





وتأتي خطوة نادي الزمالك بعد تردد أنباء عن رفض لجنة شئون اللاعبين شكوى الزمالك ضد زيزو مع تحمل النادي مقابل مالي أكثر من 40 مليون جنيه لصالح زيزو وهي جزء من مستحقات اللاعب.