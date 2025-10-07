سلة الزمالك تكتسح ألعاب دمنهور 94-53 في دوري المرتبط

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره العاب دمنهور بنتيجة 94/53، وذلك فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على صالة الشباب والرياضة، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

32/7

56/25

73/42

94/53

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة، بجانب كل من: الطيران وألعاب دمنهور والمصرية للاتصالات.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك، فريق المصريه للاتصالات غدا الأربعاء، في تمام الثامنة مساءً، على الصالة المغطاة بوزارة الشباب والرياضة، بمدينة أكتوبر، في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.