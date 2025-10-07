قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عميل وكدا.. باسم يوسف: أنا سعري 22 مليون دولار.. وموضوع الفلوس بيهدد جوازي
ائتلاف معلمي مصر يطالب بصرف “حافز المعلمين الجديد” للاداريين في المدارس
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين من نوفمبر المقبل
حقيقة تفاوض الأهلي مع لاعب أرجنتيني بديلا لـ ديانج
رئيس الوزراء: "تلال الفسطاط" في اللمسات النهائية.. وستكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط
رحل جسدا لكنه باقٍ.. رئيس جامعة الأزهر: أحمد عمر هاشم علامة بارزة في علوم الحديث
أنت تطول تكون سبب في ضحك الناس .. باسم يوسف يعلق على وصفه بـ الأراجوز
وزير الزراعة لصدى البلد: ملتزمون بتقديم الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين
رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى شرم الشيخ غدا للمشاركة في مفاوضات غزة
بعد ارتفاع عددهم لـ 11 شخصا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
رئيسة وزراء الدنمارك: ترامب قد يعود للاهتمام بجرينلاند.. وسكانها يعيشون في خوف من طموحاته
سكولز يهاجم محمد صلاح: لم يعد كما كان .. قراراته خاطئة باستمرار
رياضة

منتخب مصر للجمباز الفني للناشئين والناشئات علي منصات التتويج في بطولة البحر المتوسط بتركيا

منتخب مصر للجمباز الفني
منتخب مصر للجمباز الفني
عبد الله هشام

يواصل منتخب مصر للجمباز الفني للناشئين والناشئات مسيرته المتميزة باعتلاء منصات التتويج وحقق نتائج متميزة خلال مشاركته في  بطولة البحر المتوسط المقامة حاليا في تركيا إسطنبول 2025.
خلال الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر 2025
فببعد الإنجازات التي حققها منتخب الجمباز الإيقاعي، تألق  منتخب مصر للجمباز الفني حيث احرز 
منتخب مصر للناشئين المركز الاول و الميدالية الذهبية في نتيجة الفرق في بطولة البحر المتوسط - اسطنبول (تركيا)
كما احرز مازن علي المركز الاول و الميدالية الذهبية في نتيجة الفردي العام و حصد ٥ ميداليات ذهبية (حركات ارضية - حصان حلق - حصان ققز - متوازي - عقلة)
وحقق سليمان فراج المركز الاول وذهبية الحلق

وحصل عبدالله بركة علي المركز الثالث و الميدالية البرونزية في نتيجة الفردي العام وفضية - الحلق
وفضية - العقلة والمركز الرابع - الحركات الأرضية
والمركز الرابع - حصان الحلق والمركز الرابع حصان القفز  والمركز الرابع - المتوازي

ونجح منتخب مصر للناشئات في تحقيق المركز الثالث و الميدالية البرونزية في نتيجة الفرق
وحققت خديجة مظهر برونزية - المتوازي  والمركز الثامن - عارضة التوازن
وحققت كارما خميس 
المركز الرابع - حصان القفز 
المركز السادس - المتوازي
المركز السابع -  عارضة التوازن
المركز السابع - الحركات الأرضية
كما حققت لارا سليمان نتائج طيبة بالحصول علي المركز السادس - حصان القفز
المركز السادس - الحركات الارضية

ويمثل منتخب مصر للجمباز الفني للناشئين 
مازن علي – عبد الله بركة – سليمان فراج
ويمثل منتخب مصر للناشئات 
لارا سليمان – كارما خميس – خديجة مظهر – مليكة أحمد
ومن جانبه أعرب ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو  المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن سعادته بالإنجاز الكبير للجمباز الفني للناشئين والناشئات في بطولة البحر المتوسط في تركيا 
واضاف امين ان هذا الجيل هو نواة لمنتخب مصر  الاول ويكتسب خبرات كبيرة  بالمشاركات الدولية والقارية 
واختتم امين ان الجمباز يسير علي الطريق الصحيح في جميع الفروع والإنجازات تتوالي علي جميع المستويات.

منتخب مصر للجمباز الفني بطولة البحر المتوسط تركيا الجمباز الإيقاعي

