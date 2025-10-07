بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن المدير الفني الجديد للنادي الاهلي خلال الفترة المقبلة

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي اكس :" حطه ع الشاحن بنسبة ٩٥ ٪الدنماركي جيس ثورب مديرا فنيا للأهلي.. فقط الرتوش الأخيرة لإتمام التعاقد. ".



أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانا رسميا بشأن المدير الفني الجديد خلفا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

وجاء بيان النادي الأهلي على النحو التالي:

طالع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في إجتماعه أمس مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية زكريا ناصف وبحضور الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي ما انتهت إليه اللجنة بشأن المدير الفني الأجنبي الذي يتولي مسئولية فريق الكرة خلال الفترة المقبلة .

واستمع رئيس النادي إلي كافة التفاصيل الخاصة بالمدربين الذين وقع عليها الإختيار للترشح لتولي المهمة.