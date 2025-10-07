خلال ساعات.. الخطيب يعلن موعد هويةمدرب الأهلي الأجنبي

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانا رسميا بشأن المدير الفني الجديد خلفا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

وجاء بيان النادي الأهلي على النحو التالي:

طالع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في إجتماعه أمس مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية زكريا ناصف وبحضور الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي ما انتهت إليه اللجنة بشأن المدير الفني الأجنبي الذي يتولي مسئولية فريق الكرة خلال الفترة المقبلة .

واستمع رئيس النادي إلي كافة التفاصيل الخاصة بالمدربين الذين وقع عليها الإختيار للترشح لتولي المهمة.

كما ناقش تقييم اللجنة لهما من كافة الجوانب زكذلك رؤية المدير الرياضي بجانب وجهة نظر الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة وما يتفق مع المواصفات المطلوبة في المدير الفني الجديد.

ويعكف رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب حاليا على التحقق من بعض الأمور تمهيدا لإتخاذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة.

تفاصيل مصير إليو ديانج

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل جديدة بشأن مصير اللاعب أليو ديانج من تجديد عقده مع النادي الأهلي.وقال أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛"مصدر:أليو ديانج لا يمانع في التجديد للأهلي لكنه طلب الحصول على ضعف راتبه الذي يتقضاه حاليًا وهو ما تراه إدارة النادي أمر مبالغ فيه".





وأضاف :"سيكون هناك جلسة مع وكيل اللاعب قبل شهر يناير للاتفاق على التجديد أو رحيله في الانتقالات الشتوية للاستفادة من رحيله ماديا".كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة النادي الأهلي قررت فتح ملف تجديد عقد المالي أليو ديانج عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، من أجل حسم مستقبله مع الفريق.





وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي سيعقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة للتفاوض حول تمديد تعاقده، مشيرًا إلى أنه في حال مماطلة ديانج أو عدم التجاوب مع عرض التجديد، سيتم إخطاره رسميًا بالموافقة على رحيله في يناير المقبل حال وصول عرض مالي مناسب، لضمان استفادة النادي ماديًا قبل نهاية عقده.