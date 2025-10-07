قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟
بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي؟.. أمين الإفتاء يجيب
التعليم: تطبيق حافز الـ 1000 جنيه شهريا للمعلمين بدءا من نوفمبر
الصرف في هذا الموعد.. خبر سار للمعلمين عن حافز الـ1000 جنيه
اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025
التعليم: لا عجز معلمين في جميع المواد الاساسية على مستوى الجمهورية
وزير الزراعة لـ"صدى البلد": مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح
بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي
متحدث حماس: ربطنا الإفراج عن أسرى الاحتلال بالانسحاب الكامل من غزة
بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مع استقرار احتياطي النقد الأجنبي
شوبير يكشف تفاصيل جديدة عن مدرب الأهلي القادم وموعد الإعلان الرسمي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن آخر المستجدات المتعلقة بالمدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي سيكون خلال الساعات المقبلة.


وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية:"مسؤولو لجنة التخطيط والمدير الرياضي حسموا أمر المدرب الجديد، والاختيار الآن في يد الكابتن محمود الخطيب بين اسمين فقط."


وأوضح أن النادي الأهلي قرر التمهل في إعلان اسم المدير الفني لضمان التعاقد مع مدرب كبير يليق بتاريخ النادي ويُسهم في تسويقه عالميًا، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي سيتم خلال فترة التوقف الحالية.


وأضاف شوبير:"الأهلي تأخر في الإعلان حتى لا يتكرر سيناريو الشرط الجزائي، لذلك تم وضع جميع الضمانات قبل التوقيع النهائي، والمدير الفني الجديد سيحضر معه مدرب حراس مرمى، فيما سيستمر بعض أفراد الجهاز الحالي."


وأشار إلى "عماد النحاس يستحق الاستمرار، لكن في أي منصب بالتحديد سيُقرر ذلك الخطيب ولجنة التخطيط، خاصة أنه يمتلك عدة عروض تدريبية أخرى."


وختم شوبير حديثه بالتأكيد على أن الأهلي يسعى للتعاقد مع مدرب صاحب اسم كبير وخبرة دولية يقود الفريق لتحقيق طموحات الجماهير في المرحلة المقبلة.

