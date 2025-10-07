شوبير يكشف تفاصيل جديدة عن مدرب الأهلي القادم وموعد الإعلان الرسمي



كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن آخر المستجدات المتعلقة بالمدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي سيكون خلال الساعات المقبلة.



وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية:"مسؤولو لجنة التخطيط والمدير الرياضي حسموا أمر المدرب الجديد، والاختيار الآن في يد الكابتن محمود الخطيب بين اسمين فقط."



وأوضح أن النادي الأهلي قرر التمهل في إعلان اسم المدير الفني لضمان التعاقد مع مدرب كبير يليق بتاريخ النادي ويُسهم في تسويقه عالميًا، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي سيتم خلال فترة التوقف الحالية.



وأضاف شوبير:"الأهلي تأخر في الإعلان حتى لا يتكرر سيناريو الشرط الجزائي، لذلك تم وضع جميع الضمانات قبل التوقيع النهائي، والمدير الفني الجديد سيحضر معه مدرب حراس مرمى، فيما سيستمر بعض أفراد الجهاز الحالي."



وأشار إلى "عماد النحاس يستحق الاستمرار، لكن في أي منصب بالتحديد سيُقرر ذلك الخطيب ولجنة التخطيط، خاصة أنه يمتلك عدة عروض تدريبية أخرى."



وختم شوبير حديثه بالتأكيد على أن الأهلي يسعى للتعاقد مع مدرب صاحب اسم كبير وخبرة دولية يقود الفريق لتحقيق طموحات الجماهير في المرحلة المقبلة.