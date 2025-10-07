شوبير يهاجم مجلس الزمالك: الجمهور عايز حل لكل مشاكل النادي

علق الإعلامي أحمد شوبير علي الإزمه المالية الحالية لنادي الزمالك عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :الزمالك بيمر بأزمة مالية طاحنة، والجمهور كان بيأمل إن المشكلات كلها تنتهي والحقيقة المجلس ده دفع فلوس كثيرة جدا جدا لكنه كمان مطالب بحل كل هذه الأزمات.

وتابع : مشجع الزمالك عايز يشوف فرقته بتكسب وملوش علاقة كل مشكلة تقول له أرض أكتوبر ومش أرض أكتوبر، هو كمشجع ملوش دعوى، وأنت وعدت الناس إنك قادر على حل كل هذه المشاكل.

ويواجه فريق نادى الزمالك نظيره ديكيداها الصومالى في اطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.

يواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي يوم السبت 18 أكتوبر في تمام الساعة 6 مساءً بذهاب الدور الـ32 في الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الاياب بين الزمالك و ديكيداها الصومالي يوم السبت 25 أكتوبر الساعة 6 مساءً في إياب الدور الـ 32 في الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بالتساوي مع المصري المتصدر والأهلي صاحب المركز الثالث.