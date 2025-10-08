قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم مصير عماد النحاس وجهازه المعاون بعد التعاقد مع ثورب

شوبير
شوبير
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة بشأن ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، والاستقرار على ثنائي بينهم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي زاد من وتيرة المفاوضات مع المدربين في الفترة الأخيرة، وتم تحديد 2 مدربين فقط بعد العديد من المدربين المرشحين على مجلس إدارة الأحمر".

وأضاف: "في المرتبة الثالثة يأتي كيروش مدرب منتخب مصر الأسبق، وأحد المسؤولين الكبار داخل مجلس إدارة النادي الأهلي أجرى جلسة زوم مع جوزيه جوميز، ولكن رئيس الفتح السعودي متمسك بوجوده رغم النتائج غير الجيدة التي يمر بها الفريق السعودي مؤخرًا".

وأوضح: "على الرغم من ذلك يظل البرتغالي في المرتبة الثانية كمرشح بعد الدنماركي جيس ثورب، ومحمد يوسف المدير الرياضي بالأهلي كان يميل إلى فاتح تريم المدرب التركي ووليد صلاح الدين كان يرغب في التمهل والتأني حتى التوقف الدولي المقبل، في حين أن لجنة التخطيط كانت تميل إلى المدرب الدنماركي ثورب".

وتابع: "الأهلي لن ينتظر حتى التوقف الدولي القادم للإعلان عن المدرب الجديد، الأهلي سيعلن عن المدرب الجديد خلال ساعات وعادل مصطفى سيستمر داخل الجهاز الفني، وهو الوحيد الذي سيستمر مع الجهاز الجديد".

وختم: "أمير عبد الحميد سيرحل عن الجهاز الفني للأهلي ويعود إلى منتخب مصر 2009، وعودة ميشيل يانكون كمدرب حراس مرمى ستكون صعبة للغاية، لأن الأهلي يرغب في الحصول على جهاز فني جديد بالكامل، أما عماد النحاس سيكون مخيرا بين أكثر من منصب إداري داخل النادي، ولكن سنرى قراره بالفترة المقبلة".

الإعلامي أحمد شوبير ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي الأهلي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك للزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية تنضم رسمياً إلى المنتدى العالمي للدراسات الإكلينيكية التابع لمنظمة الصحة العالمية

الدكتورة منال عوض

وزيرة البيئة تتوجه إلى مدينة أبوظبي للمشاركة فى المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

المتحف المصري الكبير

سياحة الأقصر: افتتاح المتحف المصري الكبير الحدث التاريخي الأكبر في العالم

بالصور

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

المزيد