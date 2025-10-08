قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
الجهاد: وفد الحركة يصل شرم الشيخ الليلة للمشاركة في مفاوضات غزة
الرئيس السيسي: أي تهديد لا ينبغي أن يثير قلق المصريين
الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة ويوجّه رسائل طمأنة للمصريين
اطمئنوا يا شعب مصر.. 10رسائل قوية للرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة
الدردير ينشر صورة لزيارة نجوم الزمالك القدامي للمعلم حسن شحاته
كلاسيكو الأرض.. هل يشارك لامين يامال ضد ريال مدريد؟
رياضة

هجومي ومطور للشباب.. طريقة لعب ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد

ياس سوروب
ياس سوروب
القسم الرياضي

أعلنت إدارة النادي الأهلي ، عن التعاقد مع الدنماركي « ياس سوروب » ، ليتولى ‏مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.

وقام أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج بإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، ‏رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية ‏مدير الكرة. 

طريقة لعب ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد

ينتمي إلى المدرسة الدنماركية صاحبة الأداء الجيد ويمتلك قوة الشخصية الألمانية
 

يعرف جيدًا كيفية إدارة الفرق التي تلعب تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير»
 

طريقته المفضلة 4-3-3 أو 4-2-3-1، تعتمد على الأجنحة السريعة ولاعبي الوسط القادرين على خلق الحلول.
 

يؤمن ياس سوروب بأن كرة القدم تُلعب بالعقل قبل القدم، ونجح في بناء فلسفة تدريبية قائمة على ال توروب استحواذ الإيجابي والضغط العالي، والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.
 

يمتلك ياس سوروب عقل مُنظم في الترتيب والإعداد وصاحب فكر هجومي 
 

دائماً يعمل على تحفيز وأشعال حماس اللاعبين في غرف الملابس والملعب 
 

لديه القدرة على تكوين هوية شاملة للفريق الذين يتولى تدريبه ويجعل الفريق يؤدي في صورة "آلة جماعية".
 

يهتم بالتفاصيل الصغيرة من حيث التمركز الجيد، التمرير في المساحات، والركض بدون كرة.
 

في كل محطة تدريبية من إيسبيرج إلى ميتييلاند، مرورًا بـ جينت وجينك، وصولًا إلى كوبنهاجن الذي توّج معه بالدوري الدنماركي ترك بصمة واضحة في الأداء والتنظيم والجرأة.
 

في تجربته الأخيرة مع أوجسبورج الألماني، أثبت أنه لا يخشى المواجهة، وأن فريقه قادر على مقارعة الكبار بأسلوب هجومي منظم، فيه شجاعة وثقة نادرة.
 

يهتم بتطوير اللاعبين الشباب ودمجهم في المنظومة، وظهر ذلك في كل المحطات التي مرّ بها.
 

يفضل أن يهاجم الفريق بعدد كبير، لكن دايما يخلق توازن دقيق بين الخطوط، وهذا سر تميزه عن كتير من المدربين.
 

يعمل دائماً على تطوير دور ظهيري الجنب والأجنحة لتتحول لقوة ضاربة هجوميًا، مع مرونة تكتيكية تمنح الفريق أكثر من طريقة للوصول للمرمى.

