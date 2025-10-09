أخر طلب من مسؤلي الأهلي قبل رحيل عماد النحاس

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن طلب مسؤولي النادي الأهلي، إلى عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق قبل رحيله وتولي الدنماركي ياس سوروب المهمة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعية:" الأهلي طلب من عماد النحاس يقود تدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين، وده لحين وصول المدير الفني الجديد.

وتابع:عماد النحاس بكل أدب وذوق وافق وقال أنا تحت أمر النادي في أي طلبات، هو عنده عروض محلية وخارجية، ولكن حتي الآن لم يحسم موقفه من تلك العروض".



وأضاف شوبير :" ولكن ، ما علمته إنه هياخد فترة من الراحة خلال الفترة المقبلة، الأهلي عرض عليه منصب نائب المدير الفني لقطاع الناشئين لكنه رفض".