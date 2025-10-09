شوبير عن تأهل منتخب مصر : حالة رضا شديد في الشارع الرياضي

علّق الإعلامي أحمد شوبير علي تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: في حالة رضا شديد في الشارع الرياضي.



وكان قد عبّر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته البالغة بتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي.

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد تغلبه على منتخب جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وقال حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «ام بي سي مصر»، خلال برنامج «اللعيب»: «الوصول لكأس العالم حاجة مش قليلة، الشعب المصري قصرنا في حقه كنا نستحق الوصول للمونديال أكثر من 4 مرات».

وأضاف: «كان لازم نوصل فترات كبيرة، الشعب المصري كان لازم يفرح بالمنتخب في كأس العالم الماضية».

وتابع: «كان نفسي أفرح الشعب المصري وده اللي حصل، وده بمساعدة جميع المسؤولين والإعلام والجماهير».

وواصل: «حققنا الحاجة الإيجابية بالوصول لكأس العالم، لازم يبقى في مساندة للمدرب الوطني مثلما فعلت المغرب مع وليد الركراكي ونجح في الحصول على رابع العالم، احنا مش اقل من المغرب خاصة إن نجاحاتنا مع المدربين المصريين».