الهدف الهوائي .. حسن المستكاوي يتغنى بتأهل منتخب مصر لكأس العالم

هنأ الناقد الرياضي حسن المستكاوي، منتخب مصر بعد تأهله لكأس العالم.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: “مبروك مصر في كأس العالم للمرة الرابعة ألف مبروك .. للجميع للاعبين والجهاز الفني واتحاد الكرة .. وأجمل مافي الفوز علي جيبوتي الهدف الثالث الهوائي الذي سجله النجم محمد صلاح المبدع من اسيست مروان عطية”.

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد تغلبه على منتخب جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وقال حسام حسن، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «ام بي سي مصر»، خلال برنامج «اللعيب»: «الوصول لكأس العالم حاجة مش قليلة، الشعب المصري قصرنا في حقه كنا نستحق الوصول للمونديال أكثر من 4 مرات».

وأضاف: «كان لازم نوصل فترات كبيرة، الشعب المصري كان لازم يفرح بالمنتخب في كأس العالم الماضية».

وتابع: «كان نفسي أفرح الشعب المصري وده اللي حصل، وده بمساعدة جميع المسؤولين والإعلام والجماهير».

وواصل: «حققنا الحاجة الإيجابية بالوصول لكأس العالم، لازم يبقى في مساندة للمدرب الوطني مثلما فعلت المغرب مع وليد الركراكي ونجح في الحصول على رابع العالم، احنا مش اقل من المغرب خاصة إن نجاحاتنا مع المدربين المصريين».