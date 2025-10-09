انطلاق منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة بالعلمين

انطلقت صباح اليوم الخميس منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة والتي تستضيفها مدينة العلمين خلال الفترة من 8 وحتى 12 أكتوبر الجاري بمشاركة 12 دولة.

ويقام في الفترة الصباحية سباق 1 كم مونو (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات) و تصفيات سباقات 150 متر زعانف مزدوجة (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات).

وفي الفترة المسائية يقام سباق 1 كم زعانف مزدوجة (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات) و تصفيات سباقات 150 متر مونو (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات).

وكان حفل افتتاح البطولة قد أقيم مساء أمس الأربعاء وسط حضور رسمي مميز حيث شهد الحفل حضور الروسية آنا أرزناوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري للألعاب المائية، وأحمد أبو القاسم أمين عام اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية (أنوكا)، والمهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز القرى السياحية، ودكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة ، وكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي.



يذكر أن مصر تشارك في البطولة بقائمة تضم 34 لاعبًا ولاعبة، بواقع 18 لاعبًا و16 لاعبة.