شوبير عن مشاركة نجله مع المنتخب: فرحة لا توصف ومشاعر أب

علق الإعلامي أحمد شوبير، على مشاركة نجله مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، في مباراة جيبوتي، التي شهدت تأهل منتخب مصر رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية: هناك أنباء إن محمد الشناوي من طلب التغيير خلال المباراة بسبب شعوره بشد خفيف، لكن النية كانت عند حسام حسن بمنح مصطفى شوبير شرف المشاركة في تصفيات كأس العالم.

وتابع: ليا الفخر إني شاركت في كأس العالم 90 ثم يأتي ابني يشارك في التصفيات وإن شاء الله في نهائيات كأس العالم، وهذا شعور لا أقدر على وصفه ولا أحد يمكنه تخيله.

و أضاف : من فرحتي مكنتش عارف أكتب إية، لكني سعيد وتفاجأت من مشاركة مصطفى شوبير في المباراة لكنها فرحة لا توصف وهى مشاعر أب ولاعب كرة سابق.

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد تغلبه على منتخب جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.