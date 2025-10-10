من هو زياد محمود مترجم المدير الفني الجديد للأهلي ياس سوروب

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تعيين زياد محمود مترجمًا رسميًا للمدير الفني الدنماركي الجديد للفريق الأول، ياس سوروب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتقديم المدرب أمام وسائل الإعلام.

من هو زياد محمود مترجم المدير الفني الجديد للأهلي:

وأوضح وليد صلاح الدين في تصريحاته أن اختيار زياد محمود جاء بعد دراسة دقيقة من لجنة التخطيط بالنادي، التي حرصت على أن يكون المترجم الجديد ملمًّا بخبايا كرة القدم ومرتبطًا بالنادي الأهلي فكريًا وانتماءً، قائلًا: "زياد محمود حاصل على الدكتوراه في الترجمة، وكان من المهم بالنسبة للجنة أن يكون المترجم لاعب كرة سابق يفهم تفاصيل اللعبة".

رحلة زياد محمود في الأهلي:

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "زياد أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، تدرّب تحت قيادة الكابتن أمين عرابي، وتم تصعيده من قبل للفريق الأول، كما لعب في صفوف الداخلية والجونة، وهو أول من سجل هدفًا رسميًا في تاريخ نادي الجونة".

اقرأ أيضًا:

واختتم وليد صلاح الدين حديثه مؤكدًا: "اخترنا زياد محمود لأنه يعرف كرة القدم فنيًا ويجيد لغاتها، والأهم أنه من أبناء الأهلي، ويمتلك روح الانتماء للنادي الذي تربى فيه، وهو ما سيُسهم في تسهيل التواصل بين الجهاز الفني واللاعبين".

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد أعلن رسميًا عن التعاقد مع الدنماركي ياس سوروب، البالغ من العمر 55 عامًا، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول بعقد يمتد لموسمين ونصف، حيث يجيد سوروب اللغة الإنجليزية، ويُعد من أبرز المدربين الذين يمتلكون خبرة طويلة في الكرة الأوروبية، خاصة في الدوريات الإسكندنافية.