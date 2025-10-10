قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسمين عز تقدم نصيحة للرجال: لما مراتك تصَّدع هات لها غويشة دهب
صعود جديد للذهب مساء اليوم الجمعة 10-10-2025
صلوا عليهما الظهر والعصر.. وفاة ربة منزل بعد ساعتين من رحيل زوجها في قنا
أول خطاب بعد المظاهرات.. ملك المغرب: الحكومة والبرلمان مسئولان عن تسريع وتيرة التنمية
غرق أب ونجله في مياه النيل ببني سويف
مفتي الجمهورية: ذكرى أكتوبر تذكّرنا بقيمة الدين والفكر السليم في صناعة النصر
ياسمين عز: القوامة معناها إن الراجل يصرف والست تساعد مش العكس
مارسيل كولر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026
مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

من هو زياد محمود مترجم المدير الفني الجديد للأهلي ياس سوروب

صورة من المؤتمر الصحفي
إسلام مقلد

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تعيين زياد محمود مترجمًا رسميًا للمدير الفني الدنماركي الجديد للفريق الأول، ياس سوروب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتقديم المدرب أمام وسائل الإعلام.

من هو زياد محمود مترجم المدير الفني الجديد للأهلي:

وأوضح وليد صلاح الدين في تصريحاته أن اختيار زياد محمود جاء بعد دراسة دقيقة من لجنة التخطيط بالنادي، التي حرصت على أن يكون المترجم الجديد ملمًّا بخبايا كرة القدم ومرتبطًا بالنادي الأهلي فكريًا وانتماءً، قائلًا: "زياد محمود حاصل على الدكتوراه في الترجمة، وكان من المهم بالنسبة للجنة أن يكون المترجم لاعب كرة سابق يفهم تفاصيل اللعبة".

رحلة زياد محمود في الأهلي:

 

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "زياد أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، تدرّب تحت قيادة الكابتن أمين عرابي، وتم تصعيده من قبل للفريق الأول، كما لعب في صفوف الداخلية والجونة، وهو أول من سجل هدفًا رسميًا في تاريخ نادي الجونة".

واختتم وليد صلاح الدين حديثه مؤكدًا: "اخترنا زياد محمود لأنه يعرف كرة القدم فنيًا ويجيد لغاتها، والأهم أنه من أبناء الأهلي، ويمتلك روح الانتماء للنادي الذي تربى فيه، وهو ما سيُسهم في تسهيل التواصل بين الجهاز الفني واللاعبين".

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد أعلن رسميًا عن التعاقد مع الدنماركي ياس سوروب، البالغ من العمر 55 عامًا، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول بعقد يمتد لموسمين ونصف، حيث يجيد سوروب اللغة الإنجليزية، ويُعد من أبرز المدربين الذين يمتلكون خبرة طويلة في الكرة الأوروبية، خاصة في الدوريات الإسكندنافية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

