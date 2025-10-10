حماده عبد اللطيف يرد علي هجوم جماهير الزمالك بعد دفاعه عن الأهلي

رد حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، على هجوم جماهير القلعة البيضاء، بسبب دفاعه عن الأهلي في وقت سابق.

وتعرض حمادة عبداللطيف، لهجوم كبير من جماهير الزمالك، بعدما أبدى رفضه لفكرة حصول الأهلي على الألقاب بـ «المجاملة» أو عدم الاستحقاق.

وقال حمادة عبداللطيف عبر قناة «إم بي سي مصر 1»: «أنا قولت رأيي زي ناس كتير. الجمهور أهم والزمالك أهم مني».

وأضاف: «الجمهور زعلان مني عشان أنا بقول الزمالك مش بيتظلم على طول وقولت هل الأهلي أخد 45 بطولة وبطولات أفريقيا وألقاب كأس مصر بالمجاملة كلها؟!».

وأكمل: «أنا عايز احنا في الزمالك نبص لنفسنا واللي بيحب الزمالك لازم يدور على مصلحته. أنا شايف في عيب وخلل، من 2002 مأخدناش بطولة أفريقيا».

وزاد: «ممكن عيني تدمع وأنا شايف الزمالك كدة. حمادة عبداللطيف عمره ما عمل مشكلة، عمري ما شفت النادي بهذا الوضع».