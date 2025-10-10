قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول خطاب بعد المظاهرات.. ملك المغرب: الحكومة والبرلمان مسئولان عن تسريع وتيرة التنمية
غرق أب ونجله في مياه النيل ببني سويف
مفتي الجمهورية: ذكرى أكتوبر تذكّرنا بقيمة الدين والفكر السليم في صناعة النصر
ياسمين عز: القوامة معناها إن الراجل يصرف والست تساعد مش العكس
مارسيل كولر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026
مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
هل أكل لحم الحمير جائز شرعًا؟.. الأزهر يجيب
الأهلي لـ ياس ثوروب: مرحبا بك فى نادي القرن الأفريقى
تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية
رياضة

حماده عبد اللطيف يرد علي هجوم جماهير الزمالك بعد دفاعه عن الأهلي

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

رد حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، على هجوم جماهير القلعة البيضاء، بسبب دفاعه عن الأهلي في وقت سابق.

وتعرض حمادة عبداللطيف، لهجوم كبير من جماهير الزمالك، بعدما أبدى رفضه لفكرة حصول الأهلي على الألقاب بـ «المجاملة» أو عدم الاستحقاق.

وقال حمادة عبداللطيف عبر قناة «إم بي سي مصر 1»: «أنا قولت رأيي زي ناس كتير. الجمهور أهم والزمالك أهم مني».

وأضاف: «الجمهور زعلان مني عشان أنا بقول الزمالك مش بيتظلم على طول وقولت هل الأهلي أخد 45 بطولة وبطولات أفريقيا وألقاب كأس مصر بالمجاملة كلها؟!».

وأكمل: «أنا عايز احنا في الزمالك نبص لنفسنا واللي بيحب الزمالك لازم يدور على مصلحته. أنا شايف في عيب وخلل، من 2002 مأخدناش بطولة أفريقيا».

وزاد: «ممكن عيني تدمع وأنا شايف الزمالك كدة. حمادة عبداللطيف عمره ما عمل مشكلة، عمري ما شفت النادي بهذا الوضع».

حمادة عبداللطيف الزمالك الأهلي جماهير الزمالك

