أحمد ربيع يقترب من التشكيل الأساسي للزمالك في الكونفدرالية

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن موقف اللاعب أحمد ربيع، من التواجد في التشكيل الأساسي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني أبدى إعجابه بالمستوى المميز الذي قدمه ربيع خلال ظهوره الأول أمام غزل المحلة، حيث قدم أداءً قويًا نال استحسان الجميع.

وأكد الغندور أن الجهاز الفني يخطط للاعتماد على اللاعب أحمد ربيع بشكل أساسي في مباراتي ديكاداها الصومالي، بهدف منحه مزيدًا من الخبرة والانسجام مع زملائه داخل الملعب، خاصة بعد الأداء المبشر الذي قدمه في مشاركته الأولى.

ويأمل الجهاز الفني أن يواصل أحمد ربيع تألقه في اللقاءات المقبلة، وأن يكون إضافة قوية للفريق خلال مشواره القاري هذا الموسم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره ديكاداها الصومالي يوم 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.