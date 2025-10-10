عدي الدباغ يواصل الغياب عن الزمالك أمام ديكاداها بسبب الإصابة

يبدو أن المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ سيواصل الغياب عن صفوف الزمالك خلال مواجهة ديكاداها الصومالي المقررة يوم 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي غياب الدباغ نتيجة الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، وهي الإصابة التي تسببت أيضًا في ابتعاده عن مواجهة غزل المحلة الماضية.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن اللاعب لا يزال يخضع لبرنامج تأهيلي خاص، ومن الصعب لحاقه بالمباراة الأولى أمام بطل الصومال، على أن يتم تقييم حالته الطبية بشكل نهائي قبل لقاء العودة.

وفي السياق ذاته، استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته في السادسة من مساء اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية، في إطار استعداداته الجادة لمواجهة ديكاداها الصومالي ضمن منافسات الكونفدرالية الأفريقية.