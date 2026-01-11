تطوير منظومة التعليم.. محافظ البحيرة تضع حجر الأساس للمدرسة المصرية اليابانية بدمنهور

أكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، وفي ضوء رؤية القيادة السياسية للإرتقاء بالتعليم قبل الجامعي.

وقالت خلال وضع المحافظ اليوم حجر الأساس لإنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمدينة دمنهور التي ستقام على مساحة 5136 مترًا مربعًا، وتضم 14 فصلًا بنظام التعليم الياباني تغطي مختلف المراحل التعليمية (12 فصلًا عاديًا - 2 فصل رياض أطفال) وحديقة مجالات تعليمية كما تشمل المدرسة مجموعة متكاملة من الخدمات والمنشآت التعليمية إن المدرسة تعد خطوة جديدة تعكس التوجه الطموح للدولة نحو دعم النماذج التعليمية المتقدمة التي تركز على بناء الشخصية وتنمية المهارات الحياتية جنبًا إلى جنب مع التحصيل العلمي بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على التفكير والإبداع ومواكبة متطلبات العصر، لافتة إلى أن المدارس المصرية اليابانية تحظى بإقبال متزايد من أولياء الأمور لما تقدمه من تجربة تعليمية متكاملة ترتكز على القيم والسلوك الإيجابي وبناء الشخصية.

وتعد المدرسة المصرية اليابانية بدمنهور هي ثالث مدرسة من نوعها على أرض محافظة البحيرة بعد مدرستي حوش عيسى والدلنجات، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالتوسع المدروس في هذا النموذج التعليمي الرائد وتوفيره بمختلف مراكز المحافظة.

وتم اختيار موقع المدرسة بعناية ضمن منطقة تعليمية متكاملة، حيث تقع بجوار مدرسة STEM للمتفوقين، التي دخلت الخدمة التعليمية هذا العام، إلى جانب مدرسة رسمية لغات، لتتحول المنطقة بالكامل إلى مجمع تعليمي متطور يضم نماذج تعليمية حديثة ومتنوعة، بما يعزز من مكانة المنطقة كمركز تعليمي متميز بدمنهور.

ووجهت محافظ البحيرة بدفع معدلات العمل، وسرعة نهو الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن دخول المدرسة الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم، لخدمة أبناء مدينة دمنهور وتخفيف الكثافات وتقديم تعليم عصري متطور.

في سياق آخر، تفقدت محافظ البحيرة المحطة الوسيطة بدمنهور، لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى كفاءة التشغيل والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلعت على سير العمل داخل المحطة وآليات جمع ونقل المخلفات، مؤكدة أهمية الالتزام الكامل بإجراءات السلامة المهنية للعاملين، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من أي آثار بيئية أو صحية، مع المتابعة المستمرة لأعمال التشغيل ورفع كفاءة المعدات.

وشددت على ضرورة رفع المخلفات أمام المحطة وتهيئة الطريق أسفل كوبرى محور الليثي، بالإضافة إلى تحديد مكان مخصص لاستقبال مخلفات الهدم والبناء من المدينة، ورفع مستوى النظافة بشكل مستمر حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، مع تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة تلافي أي ملاحظات لضمان استدامة منظومة النظافة.

وتم إنشاء المحطة الوسيطة بدمنهور عام 2020، وتضم عدد 5 سيارات كبيرة بنظام هوك لفت، وعدد 10 صناديق، بالإضافة إلى 3 سيارات حمولة 20 طنًا، ولودر واحد، وميزان بسكول، إلى جانب مكتب إداري، وغرفة أمن، ومغسلة للسيارات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وانتظام العمل بالمحطة.

وتستقبل المحطة المخلفات الواردة من حملة النظافة بالمدينة، ليتم نقلها بواسطة سيارات المحطة الكبيرة إلى مصنع تدوير المخلفات بالطرانة بمركز حوش عيسى بمتوسط يومي يتراوح من 180 إلى 200 طن، حيث يتم رفع المخلفات مباشرة إلى مصنع التدوير.

وفي إطار الحرص على رفع كفاءة منظومة النظافة بالقرى، وجهت محافظ البحيرة بطرح القرى للشركات والجمعيات العاملة في مجال النظافة، لتشجيع القطاع الخاص وجمعيات تنمية المجتمع على المشاركة في جمع المخلفات وخلق فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على البيئة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، وأن تطوير المحطة ورفع كفاءتها التشغيلية يشكلان حجر الأساس لخدمة المواطنين ومنع أي تكدسات للقمامة بالشوارع، مع متابعة دورية لأداء كافة العاملين لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.