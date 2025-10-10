الزمالك بيموت.. حسام المندوه يثير قلق جمهور القلعة البيضاء

أثار حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك قلق جمهوره بشأن مصير القلعة البيضاء مع توالي الأزمات المالية، بعد أزمة أرض ٦ اكتوبر.

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية: “فيه انهيار في الزمالك، كنا ماسكين النادي مريض ودلوقتي المريض بيموت”.

وتابع: “الأمل كان عندنا في إننا نستثمر أصول الزمالك والأهم فيها أرض 6 أكتوبر، احنا بنتعاقب على حاجة ملناش ذنب فيها. الوضع مش صعب الوضع كارثي”.

وأضاف: “لا نتمنى أن يعلن الزمالك إفلاسه،و ممكن المجلس يستقيل؟ لو لقينا مش عارفين نعمل حاجة هنستقيل طبعًا، لكن مازلنا نحاول وجمهورنا بيدعمنا”.