للمهموم .. دعاء الشعراوي لفك الكرب مكتوب
مصادر: الاحتلال مُصر على موقفه الرافض للإفراج عن مروان البرغوثي وبعض كبار قادة القسام
الأرصاد تحذر من استمرار تكاثر السحب على السواحل الشمالية الغربية
بث مباشر.. الأعلام المصرية تزين مقدمة النازحين وقوافل المساعدات إلى غزة
بجهود مصرية حثيثة.. فرحة العودة تعم شوارع غزة بعد فتح الطرق الرئيسية
مش للطلبة والموظفين بس.. الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك المترو
ابتسامة ما بعد الحرب.. مشاهد مؤثرة من عودة النازحين لمدينة غزة
أسوان.. مواجهة ظاهرة النباشين وغلق مخزن مخالف للخردة لضبط نفايات طبية به
في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان
الدقهلية: استمرار المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس يوميا
هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر

سارة عبد الله

توج إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن شهر سبتمبر الماضي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، فوز هالاند بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي، بعد المستويات المميزة التي قدمها.

وحقق النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، رقمًا تاريخيًا جديدًا، بعدما سجل هدف فوز فريقه على برينتفورد، الأحد، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة “أوبتا”، سجل إيرلينج هالاند 94 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة بيب جوارديولا، ليصبح الآن عاشر أكثر لاعب يسجل أهدافًا لمدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه لم يشارك سوى في 104 مباريات تحت قيادة المدرب الإسباني حتى الآن. 

ماكينة أهداف لا تتوقف

كما سجل إيرلينج هالاند 15 هدفًا في جميع المسابقات في موسم 2025-2026، أي أكثر بتسعة أهداف من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وتفوق النجم النرويجي على 12 فريقًا آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم.

إيرلينج هالاند مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

