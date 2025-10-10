قائمة الخطيب تواصل جولاتها في انتخابات الأهلي.. صور

واصلت قائمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمرشح لنفس المنصب في الانتخابات التي ستجري يوم 30 و31 أكتوبر الجاري ، جولاتها بمقرات وفروع النادي.

ورغم نجاح أغلب القائمة بالتزكية ، لكن محمود الخطيب حرص على عمل خطة شاملة بحيث تم تقسيمهم الى مجموعتين الأولي تواجدت في مقر الجزيرة وضمت كلا من خالد مرتجي المرشح لأمانة الصندوق ومعه طارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي وأحمد حسام عوض المرشحون علي منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن.

فيما تواجد كل من محمد الغزاوي وسيد عبدالحفيظ وحازم هلال المرشحون لعضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن ومعهم ابراهيم العامري ورويدا هشام المرشحان لعضوية مجلس الإدارة تحت السن في مقر مدينة نصر .