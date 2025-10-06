هالاند يقتحم قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي

حقق النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، رقمًا تاريخيًا جديدًا، بعدما سجل هدف فوز فريقه على برينتفورد، أمس الأحد، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة “أوبتا”، سجل إيرلينج هالاند 94 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة بيب جوارديولا، ليصبح الآن عاشر أكثر لاعب يسجل أهدافًا لمدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه لم يشارك سوى في 104 مباريات تحت قيادة المدرب الإسباني حتى الآن.

ماكينة أهداف لا تتوقف

كما سجل إيرلينج هالاند 15 هدفًا في جميع المسابقات في موسم 2025-2026، أي أكثر بتسعة أهداف من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق النجم النرويجي على 12 فريقًا آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم.

