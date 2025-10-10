قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل
الأنبا باخوم يترأس مهرجان "خليك فرحان" لفرح وعطاء بالقاهرة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
قيادي بفتح لصدى البلد: اتفاق شرم الشيخ يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة تنهض من ركام الإبادة
الفلبين.. زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة مينداناو وتحذير من تسونامي
البابا لاوُن الرابع عشر للشباب: دعوة للصداقة والشهادة في عالم مُتعطش للسلام
ما حكم قطع صلاة الفرض لأمر مهم؟.. الإفتاء تجيب
أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.. الثلاثاء
وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي لو ركزوا صح هنزعل ناس كتير
ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو
التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار
وليد صلاح الدين يكشف أسباب الإصابات في الأهلي ويؤكد: الاختيار النهائي للمدرب

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن موجة الإصابات العضلية التي ضربت صفوف الفريق مؤخرًا تعود بالأساس إلى ضعف الجاهزية البدنية للاعبين، نتيجة غياب فترة إعداد كافية قبل انطلاق الموسم، ودخول الفريق في سلسلة من المباريات الرسمية المتتالية دون راحة أو فاصل زمني مناسب.

وأوضح وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية، أن الجهازين الطبي والفني يدركان تمامًا أسباب هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الجانب البدني سيتحسن تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع انتظام التدريبات تحت إشراف المدير الفني الجديد، الذي سيبدأ العمل وفق برنامج إعداد متكامل لرفع معدلات اللياقة وتقليل نسب الإصابات.

ملف الأجانب بانتظار المدير الفني الجديد

وفيما يتعلق بملف اللاعبين الأجانب، أوضح مدير الكرة أن الملف سيُعرض بالكامل على المدرب الجديد فور توليه المسؤولية رسميًا، مؤكدًا أن المدرب قد يرى الإبقاء على بعض المحترفين الحاليين أو استبدالهم، إلى جانب تقييم موقف اللاعبين الشباب المعارين لإمكانية عودتهم أو استمرارهم في الإعارات.

