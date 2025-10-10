وليد صلاح الدين يكشف أسباب الإصابات في الأهلي ويؤكد: الاختيار النهائي للمدرب

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن موجة الإصابات العضلية التي ضربت صفوف الفريق مؤخرًا تعود بالأساس إلى ضعف الجاهزية البدنية للاعبين، نتيجة غياب فترة إعداد كافية قبل انطلاق الموسم، ودخول الفريق في سلسلة من المباريات الرسمية المتتالية دون راحة أو فاصل زمني مناسب.

وأوضح وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية، أن الجهازين الطبي والفني يدركان تمامًا أسباب هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الجانب البدني سيتحسن تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع انتظام التدريبات تحت إشراف المدير الفني الجديد، الذي سيبدأ العمل وفق برنامج إعداد متكامل لرفع معدلات اللياقة وتقليل نسب الإصابات.

ملف الأجانب بانتظار المدير الفني الجديد

وفيما يتعلق بملف اللاعبين الأجانب، أوضح مدير الكرة أن الملف سيُعرض بالكامل على المدرب الجديد فور توليه المسؤولية رسميًا، مؤكدًا أن المدرب قد يرى الإبقاء على بعض المحترفين الحاليين أو استبدالهم، إلى جانب تقييم موقف اللاعبين الشباب المعارين لإمكانية عودتهم أو استمرارهم في الإعارات.