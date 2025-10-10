وليد صلاح الدين يكشف كواليس اختيار ياس سوروب لقيادة الأهلي

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل اختيار المدرب الدنماركي ياس سوروب لقيادة الفريق خلفًا للبرتغالي خوسيه ريبيرو، مؤكدًا أنه يمتلك كل المقومات المطلوبة لقيادة المارد الأحمر في المرحلة المقبلة.

سوروب يتمتع بالشخصية والانضباط

وأوضح وليد أن سوروب يتميز بشخصية قوية ولا يعرف المجاملة في قراراته، مشيرًا إلى أن من ينفذ التعليمات فقط هو من يشارك في المباريات، كما يمتلك خبرة أوروبية كبيرة وسيرة ذاتية قوية تُوّج خلالها ببطولات، ويُعرف بقدرته على تطوير اللاعبين الشباب.

اجتماع “زوم” مع مانشيني وملفات متعددة

وأشار مدير الكرة إلى أن لجنة الاختيار عقدت اجتماعًا عبر “زوم” مع المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، كما ناقشت ملفات عدد من المدربين العالميين. ونفى طرح فكرة عودة موسيماني أو كولر، فيما تم التفكير قليلًا في فايلر دون الدخول في مفاوضات رسمية.

كيروش وفيتوريا ضمن الترشيحات

وأكد أن الثنائي كارلوس كيروش وروي فيتوريا كانا ضمن الترشيحات بحكم خبرتهما في التدريب داخل مصر، إلا أن فيتوريا طلب راحة لأربعة أشهر، بينما رفض كيروش العرض لانشغاله مع منتخب عمان.

تطور حالة إمام عاشور وأشرف داري

وعن الحالة الطبية للفريق، أوضح أن إصابة إمام عاشور تعود إلى ستة أسابيع، وهو الآن في المراحل الأخيرة من التأهيل، نافيًا وجود أي أزمة بينه وبين زيزو. كما أشاد بأشرف داري مؤكدًا أن إصاباته ليست مزمنة بل نتيجة حماسه الزائد.

أجواء إيجابية داخل الفريق

وتحدث عن العلاقة المميزة بين حراس المرمى بقيادة الشناوي، مشيدًا بانسجام غرفة الملابس وروح اللاعبين.

خطط جديدة داخل التتش



واختتم وليد صلاح الدين حديثه بالإشارة إلى خطة إنشاء دور استراحة جديد داخل ملعب التتش، ليكون ملتقى للاعبين يعزز روح الأسرة داخل الفريق