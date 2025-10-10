قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول أمريكي كبير: جنودنا لن يدخلوا غزة.. ونشر قوات مصرية وقطرية بالقطاع
وثيقة تفاهمات إسرائيل وحماس: بدء الانسحاب من غزة غدا
حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور
مجلس الوزراء: تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعًا جديدًا
بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك
وسائل إعلام عبرية: الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق إنهاء الحرب في غزة
رويترز: قوة المهام المشتركة الخاصة بغزة ستضم جنودا من مصر وقطر
عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي لـ "صدى البلد" : الرئيس السيسي يستحق جائزة نوبل للسلام
النقل تحذر المواطنين من السلوكيات السلبية بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي
وليد صلاح الدين يكشف كواليس اختيار ياس سوروب لقيادة الأهلي
نتنياهو لـ" ويتكوف": جنودنا في غزة شكلوا ضغطا عسكريا أدى إلى عزل حماس
تعرف على كواليس اجتماع لبيب مع مدرب الزمالك وجون إدوارد
وليد صلاح الدين يكشف كواليس اختيار ياس سوروب لقيادة الأهلي

ياس سوروب
ياس سوروب
رباب الهواري

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل اختيار المدرب الدنماركي ياس سوروب لقيادة الفريق خلفًا للبرتغالي خوسيه ريبيرو، مؤكدًا أنه يمتلك كل المقومات المطلوبة لقيادة المارد الأحمر في المرحلة المقبلة.

سوروب يتمتع بالشخصية والانضباط

وأوضح وليد أن سوروب يتميز بشخصية قوية ولا يعرف المجاملة في قراراته، مشيرًا إلى أن من ينفذ التعليمات فقط هو من يشارك في المباريات، كما يمتلك خبرة أوروبية كبيرة وسيرة ذاتية قوية تُوّج خلالها ببطولات، ويُعرف بقدرته على تطوير اللاعبين الشباب.

اجتماع “زوم” مع مانشيني وملفات متعددة

وأشار مدير الكرة إلى أن لجنة الاختيار عقدت اجتماعًا عبر “زوم” مع المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، كما ناقشت ملفات عدد من المدربين العالميين. ونفى طرح فكرة عودة موسيماني أو كولر، فيما تم التفكير قليلًا في فايلر دون الدخول في مفاوضات رسمية.

كيروش وفيتوريا ضمن الترشيحات

وأكد أن الثنائي كارلوس كيروش وروي فيتوريا كانا ضمن الترشيحات بحكم خبرتهما في التدريب داخل مصر، إلا أن فيتوريا طلب راحة لأربعة أشهر، بينما رفض كيروش العرض لانشغاله مع منتخب عمان.

تطور حالة إمام عاشور وأشرف داري

وعن الحالة الطبية للفريق، أوضح أن إصابة إمام عاشور تعود إلى ستة أسابيع، وهو الآن في المراحل الأخيرة من التأهيل، نافيًا وجود أي أزمة بينه وبين زيزو. كما أشاد بأشرف داري مؤكدًا أن إصاباته ليست مزمنة بل نتيجة حماسه الزائد.

أجواء إيجابية داخل الفريق

وتحدث عن العلاقة المميزة بين حراس المرمى بقيادة الشناوي، مشيدًا بانسجام غرفة الملابس وروح اللاعبين.

خطط جديدة داخل التتش
 

واختتم وليد صلاح الدين حديثه بالإشارة إلى خطة إنشاء دور استراحة جديد داخل ملعب التتش، ليكون ملتقى للاعبين يعزز روح الأسرة داخل الفريق

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

