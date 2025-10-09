أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب الحصول على 35 مليون جنيه في الموسم الأول، و45 مليونًا في الموسم الثاني، و50 مليونًا في الموسم الثالث، وذلك ضمن مفاوضات تجديد عقده مع النادي خلال الفترة الحالية.

وأوضح الغندور خلال تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور، أن طلبات اللاعب جاءت خلال جلسته الأخيرة مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، والتي شهدت مناقشة تفاصيل العقد الجديد وشروط التجديد.

وأضاف الغندور أن إدارة الأهلي تدرس الموقف المالي للعرض في ظل سياسة النادي الخاصة بسقف الرواتب، تمهيدًا لحسم الملف بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأهلي يسعى لتجديد عقود عدد من اللاعبين الأساسيين قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم.