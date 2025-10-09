خالد الغندور: ديانج يترقب موقفه الفني قبل حسم مستقبله مع الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عبر وكيله عدة عروض من أندية في الدوريات الخليجية الثلاثة: قطر، السعودية، والإمارات، تمهيدًا لبحث إمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور حلال تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور، أن ديانج قرر تأجيل مناقشة ملف تجديد عقده مع الأهلي في الوقت الحالي، وذلك لانتظار معرفة موقفه من المدرب الجديد ومدى دخوله في حساباته الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الغندور إلى أن اللاعب يرغب في تقييم مستقبله داخل الفريق قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن التجديد أو خوض تجربة احترافية جديدة في أحد الدوريات الخليجية، خصوصًا في ظل وجود اهتمام جاد من أكثر من نادٍ.