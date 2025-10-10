سوروب يحسم مصير أفشة وديانج في الأهلي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عندما تتكالب عليك الهموم وتشعر بالضيق الشديد.. ردد هذا الدعاء النبوي
تحويلات مرورية بسبب رفع كوبرى المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر
وفد "منتدى الأرز الأفريقي" يزور "طنطا موتورز" للوقوف على أحدث تقنيات الزراعة والحصاد
مؤلف فيلم ضي: ما يفسده العالم تصلحه أغنية لمحمد منير.. فيديو
رددت كلمة تحيا مصر.. النائب محمد أبو العينين يكشف كواليس مقابلته مع الرئيس السيسي في الأمم المتحدة
وزير العدل الفلسطيني: ننوي إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع
الرئيس السيسي: ترامب يستحق عن جدارة نوبل للسلام لجهوده في التوصل لاتفاق غزة.. مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة| أخبار التوك شو
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
النائب محمد أبو العينين: حبي للطيران دفعني لتجربة التحليق بأحدث الطائرات في العالم
بعد التأهل لكأس العالم .. ابنة حسام حسن تستقبل والدها بالأحضان
السفير العكلوك: مصر تصدت لضغوط التهجير وحمت القضية الفلسطينية
أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن النادي الأهلي قرر ترك ملف الثنائي محمد مجدي أفشة وأليو ديانج بالكامل للمدير الفني الدنماركي ياس سوروب، ليكون هو صاحب القرار النهائي بشأن مستقبلهما داخل القلعة الحمراء.

القرار بيد المدير الفني الجديد

وأوضح الكومي، خلال تصريحات لبرنامجه «الماتش» على قناة صدى البلد، أن إدارة الأهلي فضّلت عدم التدخل في ملف الثنائي، ومنحت سوروب كامل الصلاحيات لتقييمهما فنيًا، وتحديد ما إذا كانا ضمن خططه للموسم الجديد أم لا. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار رغبة مجلس الإدارة في دعم المدرب الجديد ومنحه حرية الاختيار في تشكيل القوام الأساسي للفريق.

تقييم شامل قبل الميركاتو

وأشار الكومي إلى أن سوروب سيبدأ خلال الفترة المقبلة مراجعة شاملة لقائمة اللاعبين، وسيضع تقريرًا فنيًا يتضمن المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، بجانب الأسماء التي قد يسمح برحيلها خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بما يتناسب مع أسلوب اللعب الذي ينوي تطبيقه مع الفريق.
 

مستقبل أفشة وديانج على المحك
 

وأكد الإعلامي أن قرار سوروب سيحدد مصير أفشة وديانج بشكل نهائي، فإما أن يستمر الثنائي ضمن القوام الأساسي للفريق اعتمادًا على قيمتهما الفنية وخبرتهما الكبيرة في البطولات المحلية والقارية، أو يتم السماح بخروجهما حال عدم وجود دور فني واضح لهما في المرحلة القادمة.

رؤية جديدة لبناء الفريق

واختتم الكومي تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي ترى أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق مهمة في مشروع إعادة بناء الفريق تحت قيادة سوروب، مشيرًا إلى أن النادي يسعى لتكوين مجموعة متجانسة من اللاعبين القادرين على تحقيق البطولات ومواصلة السيطرة على الألقاب المحلية والقارية.

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

البابا تواضروس

البابا تواضروس يشهد احتفالية بطريركية الروم الأرثوذكس بمرور 17 قرنًا على "نيقية"

التضامن الاجتماعي

وزارة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرتين رقميتين للتعريف بخدماتها

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية تحتفل بعام القديس أثناسيوس بحضور البابا تواضروس الثاني

بالصور

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

بذور اليقطين

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

زجاجات المياه البلاستيك

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

