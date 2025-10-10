سوروب يحسم مصير أفشة وديانج في الأهلي

أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن النادي الأهلي قرر ترك ملف الثنائي محمد مجدي أفشة وأليو ديانج بالكامل للمدير الفني الدنماركي ياس سوروب، ليكون هو صاحب القرار النهائي بشأن مستقبلهما داخل القلعة الحمراء.

القرار بيد المدير الفني الجديد

وأوضح الكومي، خلال تصريحات لبرنامجه «الماتش» على قناة صدى البلد، أن إدارة الأهلي فضّلت عدم التدخل في ملف الثنائي، ومنحت سوروب كامل الصلاحيات لتقييمهما فنيًا، وتحديد ما إذا كانا ضمن خططه للموسم الجديد أم لا. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار رغبة مجلس الإدارة في دعم المدرب الجديد ومنحه حرية الاختيار في تشكيل القوام الأساسي للفريق.

تقييم شامل قبل الميركاتو

وأشار الكومي إلى أن سوروب سيبدأ خلال الفترة المقبلة مراجعة شاملة لقائمة اللاعبين، وسيضع تقريرًا فنيًا يتضمن المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، بجانب الأسماء التي قد يسمح برحيلها خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بما يتناسب مع أسلوب اللعب الذي ينوي تطبيقه مع الفريق.



مستقبل أفشة وديانج على المحك



وأكد الإعلامي أن قرار سوروب سيحدد مصير أفشة وديانج بشكل نهائي، فإما أن يستمر الثنائي ضمن القوام الأساسي للفريق اعتمادًا على قيمتهما الفنية وخبرتهما الكبيرة في البطولات المحلية والقارية، أو يتم السماح بخروجهما حال عدم وجود دور فني واضح لهما في المرحلة القادمة.

رؤية جديدة لبناء الفريق

واختتم الكومي تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي ترى أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق مهمة في مشروع إعادة بناء الفريق تحت قيادة سوروب، مشيرًا إلى أن النادي يسعى لتكوين مجموعة متجانسة من اللاعبين القادرين على تحقيق البطولات ومواصلة السيطرة على الألقاب المحلية والقارية.