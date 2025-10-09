خالد الغندور: الأهلي يبدأ تسويق أشرف داري في الخليج لضم محترف أجنبي جديد

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي من خلال أسامة هلال، مدير التعاقدات بالنادي، بدأ اتصالات رسمية مع عدد من الأندية في الإمارات وقطر من أجل تسويق المدافع المغربي أشرف داري تمهيدًا لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح وأوضح الغندور خلال تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور أن هذا التحرك يأتي في ظل غياب اللاعب المتكرر بسبب الإصابات خلال الفترة الماضية، إلى جانب رغبة الإدارة في توفير مكان بقائمة الفريق للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد في الميركاتو القادم.

وأضاف الغندور أن إدارة الأهلي ترحب بانتقال داري حال وصول عرض مناسب من الناحية المالية، مشيرًا إلى أن الاتصالات الحالية تستهدف ضمان خروج اللاعب بصورة تليق به وبالنادي، خاصة بعد فترة لم يتمكن خلالها من المشاركة بانتظام مع الفريق.