موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2025 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
رئيس الكنيست يدعو ترامب لإلقاء كلمة
قيادي بحماس : هدفنا وقف مذبحة غزة .. والوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة المؤامرات
أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي
التحرير الفلسطينية: القاهرة تصدت بكل وضوح لمحاولات فرض سياسة التهجير
استاد القاهرة جاهز للاحتفال.. وليد عبد الوهاب: نتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا أمام غينيا بيساو
محمد أبو العينين: واجهنا التحديات لبناء أول مصنع سيراميك بمصر
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار بغزة ويعتبرونه بداية مسار على طريق السلام الدائم
وزير الخارجية الإيطالي يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام في غزة
أربع ولا خميس؟.. موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
النباشون في سوهاج .. خطر صامت يهدد الشوارع وممتلكات المواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد الغندور: الأهلي يبدأ تسويق أشرف داري في الخليج لضم محترف أجنبي جديد

إسلام مقلد

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي من خلال أسامة هلال، مدير التعاقدات بالنادي، بدأ اتصالات رسمية مع عدد من الأندية في الإمارات وقطر من أجل تسويق المدافع المغربي أشرف داري تمهيدًا لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح وأوضح الغندور خلال تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور أن هذا التحرك يأتي في ظل غياب اللاعب المتكرر بسبب الإصابات خلال الفترة الماضية، إلى جانب رغبة الإدارة في توفير مكان بقائمة الفريق للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد في الميركاتو القادم.

وأضاف الغندور أن إدارة الأهلي ترحب بانتقال داري حال وصول عرض مناسب من الناحية المالية، مشيرًا إلى أن الاتصالات الحالية تستهدف ضمان خروج اللاعب بصورة تليق به وبالنادي، خاصة بعد فترة لم يتمكن خلالها من المشاركة بانتظام مع الفريق.

الإعلامي خالد الغندور النادي الأهلي الأهلي أشرف داري

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ياس سوروب

رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالتوصل لاتفاق "تاريخي" يشكل نهاية للحرب في قطاع غزة

الدكتور خالد العناني

سفير صربيا بالقاهرة: فوز العناني اعتراف بخبرته المهنية ومؤهلاته الاستثنائية

ترامب

الجزائر تأمل أن يمهد اتفاق تنفيذ خطة الرئيس ترامب في غزة لحل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

لازم تكشف فورا .. في 4 حالات آلام الدورة الشهرية تكون مؤشر خطر

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

