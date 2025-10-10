يحتاج هدوء واتزان.. وليد صلاح الدين يكشف موقف الأهلي من أشرف داري

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف المدافع المغربي أشرف داري، لاعب الفريق الأول، بعد ابتعاده مؤخرًا عن المشاركة بسبب الإصابة، مؤكدًا أن النادي ينتظر عودته بفارغ الصبر.



وقال وليد صلاح الدين، خلال تصريحاته عبر شاشة قناة الأهلي:«أشرف داري لاعب قوي جدًا ومدافع مميز، وهو من النوعية اللي دايمًا بيكون على تواصل مستمر مع الجهاز الفني، لكن مشكلته إنه بيلعب بحماس زيادة ومش بيكون ثابت في مكانه داخل الملعب.»



وأضاف:«الأهلي مستني أشرف يرجع بالسلامة، وإصابته كانت كبيرة، لكننا في النادي عمرنا ما بنحكم على اللاعب بالقطعة، إحنا جبناه عارفين إمكانياته كويس جدًا.»



وتابع قائلًا:«فلافيو قعد سنة كاملة قبل ما يبقى من أفضل المهاجمين في إفريقيا، ونفس الحكاية ممكن تحصل مع داري، لأنه شخصية محترمة جدًا ولاعب مجتهد، لكن الحظ مش ماشي معاه في الفترة الأخيرة.»



وأختتم حديثه قائلًا:«لما شفت أشرف آخر مرة بعد عودته من الإصابة، كان عنده حماس كبير جدًا في التدريبات، لكن محتاج يكون أكثر هدوء واتزان علشان يرجع بقوة لمستواه الطبيعي.»