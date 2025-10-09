كواليس اختيار مدرب الأهلي الجديد.. وليد صلاح الدين يكشف التفاصيل

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الإدارة قدمت عرضًا رسميًا لعماد النحاس من أجل العمل مساعدًا للمدير الفني الأجنبي في قطاع الناشئين.

وأوضح وليد في تصريحاته خلال برنامج «حارس الأهلي» مع الإعلامي أحمد شوبير:أن النحاس اعتذر عن قبول العرض مفضلاً الاستمرار كمدير فني في نادٍ آخر، لكنه أكد أنه سيظل تحت أمر الأهلي في أي وقت يحتاجه النادي.





استمرار عادل مصطفى في الجهاز الفني الجديد

وأشار وليد إلى أن الكابتن عادل مصطفى سيواصل عمله ضمن الجهاز الفني الجديد، تقديرًا لجهوده واستفادته الكبيرة من العمل داخل منظومة الأهلي خلال الفترة الماضية.

قيمة الأهلي وراء الجدل حول المدرب الجديد

وأكد مدير الكرة أن الجدل الذي صاحب ملف المدرب الجديد كان سببه الرئيسي هو قيمة النادي الأهلي الكبيرة، موضحًا أن الإدارة كانت تبحث عن اسم عالمي يليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره.

مفاوضات مع أسماء عالمية قبل اختيار سوروب

وقال وليد إن الأهلي دخل في مفاوضات مع عدد من الأسماء الكبيرة مثل مانشيني، فاتح تريم، كيروش، وفيتوريا، قبل أن يتم الاستقرار على اختيار المدرب سوروب بعد دراسة دقيقة.



اجتماع زووم حسم قرار التعاقد مع سوروب

وأوضح أن الاقتناع بسوروب جاء بعد اجتماع مطول عبر تطبيق “زووم” استمر لساعات، أظهر خلاله المدرب فكرًا احترافيًا وشخصية قوية وثقة في قدراته التدريبية.

ثقة كاملة في نجاح سوروب مع الأهلي

أبدى وليد صلاح الدين حماسه الشديد لتجربة سوروب، مؤكدًا أنه يمتلك كل المقومات الفنية والشخصية التي يتمناها الأهلي في مدربه الجديد، مشيرًا إلى أن المدرب قرر الاستعانة بمترجم لغة إنجليزية لتسهيل التواصل.

سوروب يختار صفقات يناير بنفسه

واختتم وليد تصريحاته بالتأكيد على أن سوروب سيكون صاحب القرار الأول في اختيار الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد دراسة احتياجات الفريق بدقة.



