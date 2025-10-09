قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئول إسرائيلي لأكسيوس: اتفاق وشيك بشأن غزة قد يُعلن الليلة
البيت الأبيض: ترامب يجري فحصًا طبيًا قبل زيارة مرتقبة إلى الشرق الأوسط
أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي
البيت الأبيض يجهّز خطاب ترامب المرتقب لإعلان اتفاق غزة
الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك
اتفاق الشرق الأوسط يقترب.. ترامب يعلن عن زيارة مصر وغزة نهاية الأسبوع
وزير الرياضة: تأهلنا للمونديال مرتين في الجمهورية الجديدة بعهد الرئيس السيسي
محمد الشناوي: التأهل للمونديال فرحة لكل المصريين والحضري قدوتي وأخي الأكبر
تصعيد جديد في غزة.. استشهاد وإصابة العشرات في قصف عنيف على القطاع
232 مادة مُستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل اعتراض النقابة
وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه
أول من توقع.. محمد رمضان يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كواليس اختيار مدرب الأهلي الجديد.. وليد صلاح الدين يكشف التفاصيل

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الإدارة قدمت عرضًا رسميًا لعماد النحاس من أجل العمل مساعدًا للمدير الفني الأجنبي في قطاع الناشئين.

 وأوضح وليد في تصريحاته خلال برنامج «حارس الأهلي» مع الإعلامي أحمد شوبير:أن النحاس اعتذر عن قبول العرض مفضلاً الاستمرار كمدير فني في نادٍ آخر، لكنه أكد أنه سيظل تحت أمر الأهلي في أي وقت يحتاجه النادي.


 

استمرار عادل مصطفى في الجهاز الفني الجديد

وأشار وليد إلى أن الكابتن عادل مصطفى سيواصل عمله ضمن الجهاز الفني الجديد، تقديرًا لجهوده واستفادته الكبيرة من العمل داخل منظومة الأهلي خلال الفترة الماضية.

قيمة الأهلي وراء الجدل حول المدرب الجديد

وأكد مدير الكرة أن الجدل الذي صاحب ملف المدرب الجديد كان سببه الرئيسي هو قيمة النادي الأهلي الكبيرة، موضحًا أن الإدارة كانت تبحث عن اسم عالمي يليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره.

مفاوضات مع أسماء عالمية قبل اختيار سوروب

وقال وليد إن الأهلي دخل في مفاوضات مع عدد من الأسماء الكبيرة مثل مانشيني، فاتح تريم، كيروش، وفيتوريا، قبل أن يتم الاستقرار على اختيار المدرب سوروب بعد دراسة دقيقة.
 

اجتماع زووم حسم قرار التعاقد مع سوروب

وأوضح أن الاقتناع بسوروب جاء بعد اجتماع مطول عبر تطبيق “زووم” استمر لساعات، أظهر خلاله المدرب فكرًا احترافيًا وشخصية قوية وثقة في قدراته التدريبية.

ثقة كاملة في نجاح سوروب مع الأهلي

أبدى وليد صلاح الدين حماسه الشديد لتجربة سوروب، مؤكدًا أنه يمتلك كل المقومات الفنية والشخصية التي يتمناها الأهلي في مدربه الجديد، مشيرًا إلى أن المدرب قرر الاستعانة بمترجم لغة إنجليزية لتسهيل التواصل.

سوروب يختار صفقات يناير بنفسه

واختتم وليد تصريحاته بالتأكيد على أن سوروب سيكون صاحب القرار الأول في اختيار الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد دراسة احتياجات الفريق بدقة.


 

الأهلي أخبار الأهلي وليد صلاح الدين عماد النحاس

بالصور

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

أكثر من 3300 حالة قسطرة قلبية حتى الآن.. إنجازات مستمرة للمنظومة الصحية بالشرقية |صور

طعمها حلو وبنحبها.. 3 مشروبات تطهّر الكبد من السموم والمواد الضارة

