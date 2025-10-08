وليـد صلاح الدين يكشف قيود التواصل الاجتماعي على لاعبي الأهلي وحالتهم النفسية

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال وليد صلاح الدين: «منعت اللاعبين من كل شيء يخص التواصل الاجتماعي، سواء نشر أي شيء أو كتابة منشورات أو الرد على أي أخبار أو إجراء مقابلات إعلامية. ولذلك يشعر اللاعبون بحالة تضييق الخناق عليهم، وهم معذورون في ذلك، ويريدون الرد على الشائعات التي تصل إلى أسرهم وتضعهم في حالة قلق مستمرة».

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع الدنماركي «ياس سوروب» لتولي مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.

وقام أسامة هلال، مدير إدارة التعاقدات والإسكوتينج، بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية.

وجاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي، للاطلاع على رؤية مدير الكرة.

طريقة لعب ياس سوروب، مدرب الأهلي الجديد

ينتمي ياس سوروب إلى المدرسة الدنماركية صاحبة الأداء الجيد، ويمتلك قوة الشخصية الألمانية.