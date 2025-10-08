الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال

حرص النادي الأهلي علي تهنئة المنتخب الوطني بالتأهل لكأس العالم 2026 بعد الفوز علي جيبوتي في الجولة التاسعة من منافسات التصفيات الأفريقية للمونديال.

وقال محمود الخطيب رئيس الأهلي في بيان رسمي اليوم الأربعاء إنه يهنئ المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلسه، والجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب، واللاعبين؛ بمناسبة تأهل مصر لنهائيات كأس العالم عن جدارة. متمنين دوام التقدم والازدهار للكرة المصرية.