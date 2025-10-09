وليد صلاح الدين: الأهلي لا يخضع للترضيات المالية وتجديد العقود برؤية واضحة

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن سياسة النادي في ملف تجديد العقود تقوم على أسس فنية ومالية محددة وواضحة، مشددًا على أن الأهلي لن يخضع لأي ضغوط أو ترضيات مالية من اللاعبين.

وأوضح أن كل عقد يُقيم بناءً على رؤية شاملة لمصلحة الفريق، مضيفًا: “من يرفض عرض الأهلي سيجد النادي جاهزًا ببديل على نفس المستوى، فالأهلي لا يقف على أحد”.

وقال وليد في تصريحاته خلال برنامج «حارس الأهلي» مع الإعلامي أحمد شوبير:

“ الشائعات سببها النتائج السلبية وسأكشف المروجين قريبًا”

تحدث مدير الكرة عن الشائعات التي طالت غرفة ملابس الأهلي في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنها مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وكان سبب انتشارها النتائج السلبية التي مر بها الفريق مؤخرًا.

وأضاف: “أنتظر موافقة الكابتن محمود الخطيب للإعلان بالأسماء عن مروجي هذه الشائعات، حتى يعرف الجميع الحقيقة وينتهي مسلسل الأكاذيب حول النادي الأهلي”.

“لا تهاون في الانضباط.. التعامل مع الإعلام والسوشيال ميديا ممنوع”.

وشدد وليد صلاح الدين على أن الانضباط داخل صفوف الفريق خط أحمر، موضحًا أن لاعبي الأهلي ممنوعون من التعامل مع أي وسيلة إعلامية أو نشر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق. وأكد أن هذا القرار يأتي حرصًا على الحفاظ على تركيز اللاعبين واستقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة.



“تطوير غرفة ملابس الأهلي بنظام رقمي متكامل”

وكشف مدير الكرة عن خطة شاملة لتحديث غرفة خلع ملابس الفريق الأول لتعمل بالنظام الرقمي، بما يتيح عرض وتحليل الأداء الفني لكل مباراة بطريقة تفاعلية أمام الجهاز الفني واللاعبين. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية النادي لتطبيق أحدث نظم الاحتراف والإدارة الذكية داخل الفريق الأول لكرة القدم.



