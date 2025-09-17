وليد صلاح يكشف حقيقة طلب زيزو التأهيل خارج مصر

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، بشأن طلب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السفر إلى الخارج للتأهيل من الإصابة التي لحقت به في مباراة إنبي الماضية بالدوري.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات عبر موقع الأهلي الرسمي: "أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لم يطلب السفر للخارج؛ للتأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء إنبي".

وأضاف أن ما تردد إعلاميا في هذا الشأن كلام عارٍ تمامًا عن الصحة، ولم يحدث لا من قريب أو بعيد.