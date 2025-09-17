أحمد حسن: "قناة الأهلي" أكدت رغبة زيزو في التأهيل بالخارج

أثار الإعلامي أحمد حسن جدلًا بمنشور بشأن اللاعب أحمد سيد “زيزو ”عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :”بعد نفي النادي الأهلي طلب زيزو السفر للتأهيل في الخارج في بيان رسمي وجب التنويه بأن هناك مذيعا على قناة الأهلي ذكر مقترحا وعرضا من اللاعب بالطلب وهو ما تناقلته العديد من المواقع الرياضية”.

وأضاف أحمد حسن :" و ما نشرناه متابعة على الأخبار المنتشرة من الأمس بالمقترح المذكور في قناة الأهلي ومن مصادر خاصة تم التأكد من رفض الطلب تماما منعا لإثارة أزمات في أوضة اللبس".



وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيانا للجمعية العمومية وجماهير المارد الأحمر على خلفية اتخاذه قرارا بعدم الترشح خلال الدورة المقبلة من انتخابات النادي.

وجاء بيان محمود الخطيب كالتالي : زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي منذ ثماني سنوات وتعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقي الأهلي على القمة دائما وبتاريخه ومبادئه وبطولاته وبتطوير مستمر لمنشاته وخدمات أعضائه.